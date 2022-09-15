Немецкая компания Rheinmetall восстановила 16 боевых машин пехоты Marder -1A3 разработки 1960 года из числа находящихся на хранении ВС Германии, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) со ссылкой на заявление Rheinmetall телерадиокомпании ARD.

По оценкам ЦАМТО, теоретически эти бронемашины могут быть поставлены ВСУ, но правительство Германии пока не предоставляет компании экспортную лицензию.

«Несмотря на это, Rheinmetall уже приступила к восстановлению еще 14 машин. Rheinmetall получила боевые машины пехоты с баз хранения ВС Германии и модернизирует их для коммерческой продажи зарубежному заказчику. При необходимости ВСУ может быть поставлено еще до 70 находящихся на хранении бронемашин», — пишет ЦАМТО.