Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний, и одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация».

«Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия!», – заявил он.