«Если человек идиот, то это надолго». Наверняка эту фразу Лелика из фильма «Бриллиантовая рука», ставшую афоризмом, помнят все. Тут стоит особо отметить, что само слово «идиот» имеет двоякое значение. Первое значение, общепринятое: человек, страдающий слабоумием. Проще говоря, тупица. Но есть и другое определение этому неприглядному слову: человек, оторванный от общественной жизни.

В связи с этим мне хотелось бы поздравить украинского певца Макса Барских, который заслужил это звание во всех его интерпретациях. Откровенно говоря, я и раньше не слышал об этом певце, и надеюсь, не услышу и впредь, во всяком случае, в азербайджанском контексте.

Итак, этот молодой идиот, концерт которого был запланирован на 10 декабря в Баку, опубликовал в своём инстаграме сторис в поддержку Армении. Перефразируя слова Шерлока Холмса, остается только воскликнуть: «Тупо и непостижимо». Действительно, невозможно понять логику украинского певца. По двум причинам.

Во-первых, он открыто поддержал вылазки армянских оккупантов, по чьей милости погибли азербайджанские граждане.

Во-вторых, армянскую агрессию оправдывает гражданин страны, которая на протяжении нескольких месяцев носит на себе бремя российской агрессии. И притом, что Азербайджан всячески поддерживал Украину в борьбе за свою территориальную целостность. Сами настрадались. Конечно же, все можно было бы списать на молодость, неопытность, политическую неподкованность украинского певца. В таком случае, на ум приходит русская пословица: «Не зная броду, не лезь в воду».

Украинский патриот, не знающий русской пословицы, полез в воду и оказался в луже. Но вся наглость этого субъекта с армянской эмпатией заключается в том, что он собирался дать в декабре концерт в Баку. После его высказываний в соцсетях начали делать призывы отменить его концерт. Через некоторое время компания iTicket.az, которая продавала билеты на концерт Макса Барских, прекратила продажу билетов. В компании сообщили, что концерт отменяется.

После этого певец обновил свой статус в Instagram, где назвал Азербайджан страной-агрессором. Начнем с того, что конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается столько же лет, сколько самому Барских. И конечно же, последний не мог об этом не знать. Странно, что он раньше не определился со своей позицией, и назначил концерт в Баку. А если определился, то решение спеть для «презренного» зрителя — «агрессора» выглядит еще более странным и лицемерным.

Мы понимаем, что деньги не пахнут, но тогда Барских такой совет: «ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами».

И напоследок, хотелось бы сказать украинскому армянофилу: быть идиотом, может и неплохо, но позорно — это точно…

Фарид Теймурханлы