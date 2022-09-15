Мы внимательно наблюдаем за ситуацией, сложившейся на Южном Кавказе, потому что растянутый на долгие годы конфликт имеет очень глубокие корни, и импакт его очень велик. Об этом сказал в блиц-интервью Minval.az. депутат парламента Молдовы от правящей партии «Действие и солидарность» Виталий Жакот.

«Хочу выразить соболезнования азербайджанской стороне в связи с гибелью отважных воинов, павшим в вооруженном конфликте на азербайджано-армянской границе», — сказал В. Жакот, отметив, что Молдова, как и Азербайджан, имеет на своей территории очень долгий, и, к сожалению, замороженный военный конфликт.

«И потому нам до боли знакома ситуация долгого пребывания в состоянии неопределенности и неведения со многими негативными факторами, вытекающими из нее. Молдова ратует за мир, Молдова – независимая страна и прилагает все усилия для того, чтобы в нашем регионе наконец-то воцарился бы мир. Но тем не менее, у наших границ развивается вооруженный конфликт, по сути дела, полноценная война», — сказал депутат.

В. Жакот рассказал, что во время визита в Азербайджан, непосредственно в Шушу, представители парламентской делегации Молдовы общались с людьми, проживающими в Карабахе, и видели, насколько им важен наступивший тогда мир.

«А потому в свете событий, происходящих в последние дни на азербайджано-армянской границе, особенно грустно осознавать, что кто-то, теша свои интересы и амбиции, пытается снова разжечь очаг кровопролитной войны, в которой гибнут ни в чем не повинные люди. Мы желаем вашей земле мира, достигнутого путем политической дипломатии», — резюмировал В. Жакот.

Яна Мадатова