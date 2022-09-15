В связи с началом нового учебного года Фонд YAŞAT передал детям-школьникам шехидов подарочные наборы с учебными принадлежностями, рассказали в Фонде.

Подарочный набор включает в себя ранец, термос, пенал, логические и художественные книги для каждого класса, тетради, ручки, карты, дневник, набор с циркулем, папку, папку для рисования, альбом для рисования, цветные краски, цветную бумагу, замазку, линейку, пластилин, контейнер для пластилина, наклейку с флагом, подставку для книги, клей для бумаги, фломастеры, цветные карандаши, ножницы и ластик, блокнот. Дополнительно для 1-4 классов в комплект входит набор шахмат, для 5-8 классов — глобус, для 9-11 классов – коробка с пазлом.

В общей сложности по всей республики 996 школьникам подготовлены и доставлены подарочные наборы. Из них 558 мальчики и 438 — девочки.