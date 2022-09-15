Жители столицы Казахстана поддержали переименование города обратно в Астану. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию публичных слушаний.

13 сентября городской маслихат (местный представительный орган власти) обратился к гражданам с предложением высказать свое мнение по поводу переименования столицы. Публичные слушания по этой теме проводились в онлайн-режиме.

«Мы благодарны первому президенту, но само название, может быть, оно было поспешным», — сказал в ходе мероприятия заместитель директора института истории государства Буркитбай Аяган, добавляя, что «ономастическая комиссия детально рассмотрела наше предложение о возвращении городу имени Астана и посчитала, что оно более соответствует требованиям, и самое главное — позволяет объединить общество».

Он также отметил, что первый президент «наверное, поймет, и думаю, что не обидится». Секретарь маслихата Нур-Султана Ерлан Каналимов, в свою очередь, добавил, что расходы на переименование будут ниже, чем три года назад, когда Астана стала Нур-Султаном. Согласно приведенным им данным, в 2019 году на изменение вывесок бланков и печатей порядка было потрачено более $63 тысяч.

«Я думаю, в этом году расходы будут намного меньше с учетом перехода на цифровой документооборот», — резюмировал он.