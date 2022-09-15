Из львовского аэропорта впервые с начала войны вылетел коммерческий самолет. Airbus A320 компании Wizzair, который находился во Львове, вылетел в Катовице.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Flightradar24.

«Мы можем подтвердить, что A320 HA-LWS летел из Львова в Катовице вчера», — сказал CNN Ян Петченик, директор коммуникаций Flightradar24 (публичного веб-сервиса, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов).

По данным Flightradar24, самолет взлетел примерно в 11 утра по восточному времени во вторник.