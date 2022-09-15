США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции».

Как сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники, речь в частности речь идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир».

Как пишет газета, США сосредоточат внимание на турецких банках, которые были интегрированы в российскую платежную систему «Мир».

По словам издания, Брюссель также намерен направить делегацию в Турцию, чтобы напрямую заявить о своих опасениях относительно обхода санкций.