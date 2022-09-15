Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«В Киеве произошло столкновение легковой машины с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения, — сообщил он в Facebook. — Медики, сопровождающие главу государства, оказали первую помощь водителю легковушки и передали его медикам «скорой», президента осмотрел врач, серьезных повреждений не найдено».

Никифоров добавил, что все обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.