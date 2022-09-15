Прошло созванное по инициативе Франции закрытое заседание Совбеза ООН для обсуждения военных столкновений на армяно-азербайджанской границе. На момент написания этого статуса согласование текста для печати продолжалось. Однако очевидно, что никакой резолюции принято не будет и дело сведется к призыву сторонам обеспечить прекращение огня, отвести военных от непосредственного соприкосновения и активизировать переговорный процесс для достижения всеобъемлющего и долговременного мира.

У меня не было сомнений, что инициатива Франции ничем больше помочь своему клиенту-Армении не в состоянии. В отличие от периода 44 дневной войны 2020 года Париж сильно испортил отношение с Москвой, Лондон также скептически относится к стремлению Франции играть великодержавную роль в Европе. Так что действовать Франции пришлось в одиночестве, возможно с некоторой поддержкой США.

Азербайджан возглавляет Движение неприсоединения и его голос в стенах ООН немало значит. Генсек ООН Гутерриш в последние месяцы выступает, чуть ли ни, ассистентом у президента Турции Эрдогана. Так что влияние Генсека ООН на процесс принятия различных резолюций и иных документов нельзя недооценивать, а с учетом того, что Баку тесно коммуницировал с секретариатом ООН в период пандемии короновируса и как председатель ДР оно должно быть позитивным для Азербайджана и Турции.

Что ж, президент Франции Макрон изобразил поддержку Армении и Пашиняна, но его инициатива обсуждения в Совбезе ООН оказалась холостым выстрелом.

Расим Мусабеков