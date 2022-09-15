Ну свергнут армяне Пашиняна — а дальше что? Попробуют начать третью войну с Азербайджаном — в итоге новый разгром и утрата как минимум трети территории.

Или Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном — на основе пяти принципов, предложенных президентом Ильхамом Алиевым, или Армению ждет погружение в хаос, утрата государственности и исчезновение с политической карты мира.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.