Бывшие главные акционеры московского «Спартака» Леонид Федун и Вагит Алекперов отказались от суммы, превышающей шесть миллиардов рублей, за продажу клуба и инфраструктурных объектов. Об этом передаёт «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что в договор о продаже акций и спортивных сооружений включили пункт, по которому «Спартак» оставляет указанную сумму за собой. При этом деньги можно тратить только на развитие инфраструктуры, а не на приобретение новых футболистов и другие нужды команды.