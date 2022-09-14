Провокация вооруженных сил Армении на государственной границе с Азербайджаном вызвала протест азербайджанских диаспорских организаций, действующих в США.

Данную информацию приводит Государственный комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что действующий в США Координационный совет азербайджанцев Америки обратился к местной и международной общественности в связи с широкомасштабной провокацией, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении начиная с 12 сентября 2022 года.

В заявлении, распространенном членами правления Совета, предоставляется подробная информация о потерях в результате военной провокации. Внимание было обращено на причины агрессивных действий Армении, противоречащих международному праву. Было отмечено, что вся ответственность за эту широкомасштабную провокацию, противостояние и потери ложится на военно-политическое руководство Армении: «Эти шаги Армении полностью противоречат нормализации и мирному процессу в регионе Южного Кавказа. В то время, когда на освобожденных от оккупации территориях нашей исторической родины ведутся широкомасштабные восстановительные и строительные работы, агрессия Армении является еще одним ярким свидетельством того, что эта страна всячески тормозит этот процесс.

Координационный совет потребовал от международного сообщества активизировать усилия в направлении принятия практических шагов в соответствии с международным правом, пресечения реваншистских идей армянской стороны и призыва к миру во избежание повторения подобных ситуаций.

Руководитель действующей в штате Северная Каролина Организации дружбы с Азербайджаном Адика Игбал направила совместное заявление азербайджанских диаспорских организаций по поводу инцидента 13 сентября в Белый дом, госсекретарю Энтони Блинкену, помощнику заместителя госсекретаря Эрике Олсон, сенаторам Ричарду Бёру и Тому Тиллису.

Члены азербайджанской общины выразили глубокую обеспокоенность очередным срывом официальным Ереваном мирных переговоров между двумя странами и обратились к международному сообществу с просьбой усилить давление на оккупационное государство с целью пресечения агрессорской политики Армении.

Азербайджанская молодежь, проживающая и работающая в американском штате Флорида, также выразила решительный протест против широкомасштабной провокации, совершенной Арменией на государственной границе с Азербайджаном. В обращении к местной и международной общественности за подписью основателя и руководителя Азербайджано-американской молодежной ассоциации Набат Эминовой, дана подробная информация об очередном военном преступлении, совершенном Арменией.

В заявлении подчеркнуто, что вся ответственность за провокацию, противостояние и потери ложится на военно-политическое руководство Армении, выражена обеспокоенность очередной провокацией официального Еревана, который пренебрегая нормами международного права, подрывает нормализацию и мирный процесс в регионе Южного Кавказа. Азербайджанская молодежь призвала местную, и мировую общественность осудить неприемлемые действия Армении.

Азербайджанская община, проживающая в американском штате Техас, обратилась к местной и международной общественности в связи с армянской провокацией, совершенной начиная с 12 сентября. В заявлении за подписью главы Американо-азербайджанского интеграционного центра (USACI) Самира Новрузова, дана подробная информация о военной провокации Армении и обращено внимание на причины этой агрессии. Отмечено, что вся ответственность за провокацию, противостояние и потери ложится на военно-политическое руководство Армении.

В заявлении сообщается, что агрессивная политика Армении полностью противоречит нормам международного права, нормализации и мирному процессу в регионе. Военная провокация Армении в то время, когда Азербайджан проводит масштабные восстановительные и строительные работы на этих освобожденных от оккупации территориях, была оценена как очередной наглядный пример того, что армянская сторона всяческие препятсвует этому процессу: «Мы, американцы азербайджанского происхождения, проживающие в штате Техас, требуем от мирового сообщества предпринять практические шаги в соответствии с международным правом, активизировать усилия в направлении пресечения реваншистских идей армянской стороны и призыва к миру во избежание повторения подобных ситуаций».

В заявлении, адресованном местной и международной общественности, за подписью руководителя действующей в штате Флорида Азербайджано-американской культурной ассоциации Тохфы Эминовой также представлена подробная информация о провокации. Было отмечено, что азербайджанская община, проживающая во Флориде, глубоко обеспокоена провокациями Армении, которые противоречат международно-правовым нормам. Наши соотечественники указали, что Армения, проводящая агрессивную политику, создает серьезные препятствия на пути к устойчивому мирному процессу в регионе, и призвали международное сообщество предпринять решительные шаги, чтобы предотвратить такое неприемлемое поведение и подтолкнуть официальный Ереван к миру.

Организация дружбы Юта-Азербайджан, действующая в американском штате Юта, обратилась к официальным лицам США в связи с событиями 12-13 сентября. В письме за подписью председателя Организации Асмар Гараевой на имя президента США Джозефа Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, сенаторов Митта Ромни, Майка Ли и конгрессмена Криса Стюарта была представлена ​​подробная информация о потерях в результате военной провокации Армении. Было обращено внимание на причины этого агрессивного акта, противоречащего международно-правовым нормам.

«Мы, американцы азербайджанского происхождения, проживающие в штате Юта, выражаем глубокую обеспокоенность продолжением агрессии Армении против независимого государства Азербайджан. Твердо заявляем, что эти действия Армении не соответствуют процессу нормализации отношений между двумя странами и установлению мира в регионе Южного Кавказа. Мы призываем вас осудить продолжающуюся агрессию Армении против Азербайджана, активизировать ваши усилия по принятию практических шагов на международном уровне для предотвращения повторения подобных провокаций», — говорится в заявлении.

Действующая в Соединенных Штатах Америки неправительственная организация «Азербайджанская сеть США» (USAN) запустила петицию в знак протеста против очередной военной провокации подразделений вооруженных сил Армении вдоль границы Азербайджана.

В петиции обращается внимание на то, что военная провокация произошла после возвращения премьер-министра страны-агрессора Никола Пашиняна с проходившего в России Восточного экономического форума, успешных мирных переговоров в Брюсселе, заявления Азербайджана об увеличении поставок газа в Европу на 30% в этом году.

Сообщается, что хотя азербайджанская армия оперативно реагирует на вооруженные провокации Армении, очень важно информировать официальных лиц и избранных должностных лиц о целенаправленных действиях Армении против Азербайджана, являющегося союзником США. USAN призвал наших соотечественников принять активное участие в акции.

Для присоединения к петиции можно перейти по ссылке.