14 сентября 2022 года состоялся очередной телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о сохраняющейся напряженности вдоль азербайджано-армянской границы и довел до сведения другой стороны серьезную озабоченность Азербайджана сложившейся ситуацией.

Было подчеркнуто, что, несмотря на достигнутое 13 сентября перемирие, армянская сторона продолжала атаковать наши позиции в нарушение договоренности, в результате чего погибли наши военнослужащие. Байрамов отметил, что Азербайджан лишь отвечал на атаки армянской стороны. Он призвал Армению безоговорочно соблюдать режим прекращения огня, воздерживаться от провокаций и решать вопросы путем переговоров. Было заявлено, что Азербайджан заинтересован в процессе нормализации отношений с Арменией на политико-дипломатическом уровне.

Карен Донфрид выразила обеспокоенность ростом напряженности в регионе и сообщила, что американская сторона ожидает немедленного прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня. Он подчеркнул, что важно обеспечить стабильность и продолжить процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.