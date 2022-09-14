Власти Казахстана продолжают отказываться торговать с Россией в обход санкций, несмотря на просьбы из Москвы наладить поставки и спасти магазины от кризиса пустых полок.

Сделки казахстанских компаний с РФ, которые потенциально могут нарушать санкционный режим, находятся на контроле властей США и Евросоюза — с ними «ведутся регулярные консультации», сообщил в среду министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций», — сообщил он в кулуарах Съезда лидеров мировых и традиционных религий (цитаты по Orda.kz).

В результате Казахстану удается избегать нарушения санкционного режима против России. «Казахстан не попадает под вторичные санкции», — сообщил Тлеуберди.

Потеряв половину импорта в результате санкций и торговой блокады, Россия смогла восстановить лишь треть: на конец августа поставки из-за рубежа оставались на 35% ниже докризисных, рассказывал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Параллельный импорт, который прежде считался контрабандой, удалось запустить лишь на 2-2,5 млрд долларов в месяц, а это лишь 8% от совокупного довоенного импорта в Россию (в среднем 32 млрд долларов в месяц).

Причем даже эти мизерные поставки находятся под угрозой срыва. «Параллельный» ввоз гаджетов в Россию осуществлялся за счет запасов, которые накопили импортеры из стран ЕАЭС. Но за лето они оказались исчерпаны, рассказали «Коммерсанту» источники среди российских дистрибьюторов.

В результате российские компании сталкиваются с отказами со стороны посредников в Казахстане, Киргизии и Армении, где на внутреннем рынке уже намечается дефицит техники. Дело в том, что ушедшие из России иностранные поставщики не наращивали экспорт в страны ЕЭАС, и поэтому нужного объема планшетов, смартфонов, компьютеров там просто нет, говорят источники «Ъ».