С сожалением отмечаем, что, несмотря на призывы Азербайджана к миру, военная провокация Армении продолжается. Об этом говорится в заявлении Аппарата омбудсмена Азербайджана.

В результате обстрела подразделениями Вооруженных сил Армении были тяжело ранены гражданские лица, занимающиеся строительными работами на территории Кельбаджарского района — житель села Вейсли Геранбойского района Мусаев Асим Иса оглы и житель села Гарачинар Геранбойского района Оруджов Арзуман Иман оглы.

Нападение вооруженных сил Армении на гражданские лица является грубым нарушением Женевских конвенций.