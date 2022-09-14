Протестующие в Ереване попытались сломать ворота парламента Армении.

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Возмущенные заявлением Пашиняна люди проводят спонтанную акцию протеста у здания парламента Армении.

Напомним, что сегодня в парламенте Пашинян заявил о намерении взять на себя ответственность за тяжелые решения во имя мира.

«Мы хотим подписать документ, за который нас будут критиковать, оскорблять, называть предателями, даже народ может решить отстранить нас от власти, и мы будем довольны и благодарны, если в результате этого Республика Армения получит длительный мир и безопасность на территории площадью 29,800 кв. км. Я очень четко говорю, что то решение, которое это обеспечит, я подпишу. И меня не интересует, что будет дальше со мной, меня интересует, что будет дальше с Республикой Армения», – заявил премьер.

Еще одна акция проходит перед зданием армянского кабмина на площади Республики. Ее участники планируют направиться в сторону парламента и присоединиться к людям на проспекте Баграмяна.



