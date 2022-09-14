Всемирный банк ожидает, что экономические реформы позволят Азербайджану войти в число стран с высоким доходом, заявила вице-президент ВБ по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

Азербайджан в настоящее время входит в число стран со средним уровнем доходов.

«Я не сомневаюсь, что Азербайджан войдет в клуб с высоким доходом», — сказала Бьерде в среду в Баку на форуме «Азербайджан: Перспективы роста в меняющейся глобальной экономике», посвященного 30-летию вступления Азербайджана в ВБ.