14 сентября Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны провел очередной брифинг по текущей ситуации для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в нашей стране. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Начальник управления генерал-майор Гусейн Махмудов проинформировал военных представителей иностранных государств о широкомасштабных провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях.

Отмечено, что Армения сторона обстреляла позиции и гражданскую инфраструктуру, где располагались наши подразделения, из различных видов вооружения и артиллерийских средств. В результате необходимых ответных мер подразделений Азербайджанской Армии крупномасштабная провокация была решительно предотвращена.

Генерал-майор Х.Махмудов в ходе брифинга подчеркнул, что азербайджанская сторона привержена трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года с участием руководства Азербайджана, России и Армении, и что вся ответственность за напряженность, конфликт и причиненные потери провокация лежит на военном и политическом руководстве Армении.