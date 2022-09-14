Упокой Аллах наших братьев, ставших шехидами в ходе боев на азербайджано-армянской границе, желаю выздоровления раненым. Соболезную моему брату президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу. Об этом заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что провокации Армении неприемлемы.

«Весь мир должен знать, что мы, как всегда, рядом с нашими азербайджанскими братьями», — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер также сказал, что Армения не выполняет условия заявления, подписанного после Карабахской войны, и постоянно демонстрирует агрессивное поведение.

«Безусловно, такое поведение будет иметь последствия для армянской стороны. Желаем, чтобы Армения как можно быстрее свернула с этого ошибочного пути, быстро выполнила условия заявления и направила свою энергию на укрепление мира», — сказал он.