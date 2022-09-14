Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия CoViD-19 подходит к концу. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции 14 сентября.

«На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от CoViD-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы ещё не достигли цели, но конец уже близок», — заверил он.

Также он призвал все страны не забывать о вакцинации, когда это касается наиболее подверженных групп населения, включая врачей и пожилых людей.