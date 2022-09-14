Работа социальной сети TikTok на территории страны временно приостанавливается. Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности Азербайджана.

Согласно сообщению, в указанной соцсети публикуется информация о действиях ВС Азербайджана против широкомасштабной провокации со стороны Армении, осуществляемых 12-13 сентября. Эта информация вводит в заблуждение общество и ставит под сомнение успехи азербайджанской армии. Кроме того, распространяемые сведения содержат военную тайну.

СГБ призывает наших граждан не верить подобной недостоверной информации, распространяемой и в других социальных сетях, и отмечает, что подобная информация рассчитана на создание паники среди населения.

«Ссылаться следует только на официальную информацию госучреждений», — отмечается в сообщении.