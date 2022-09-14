Военное руководство Армении, паникующее из-за провала провокации вооруженных сил этой страны, приказало своим подразделениям, расположенным вдоль азербайджано-армянской государственной границы, сложить оружие и боевую технику вблизи зданий и объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах и в глубине территории Армении. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что обстреливая позиции азербайджанской армии с этих пунктов, Армения пытается превратить эти огневые точки в легитимные военные цели и намеренно расширить зону охвата военных действий.

«Еще раз заявляем, что подразделения Азербайджанской Армии не намерены обстреливать гражданские объекты и с высокой точностью наносят удары по огневым точкам противника», — отметили в оборонном ведомстве.