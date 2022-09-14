14 сентября 2022 года Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглу позвонил секретарю Совета безопасности Азербайджана Рамилю Усубову, сообщила служба секретаря Совета безопасности Азербайджана.

Согласно сообщению, Сейфулла Гаджимуфтуоглу выразил поддержку и солидарность нашему народу в связи с провокациями вооруженных сил Армении в направлении Кяльбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов, и выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих.

Рамиль Усубов поблагодарил генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции за соболезнования и братскую поддержку.