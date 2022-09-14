Всемирный банк внес большой вклад в развитие экономики Азербайджана.

Об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил в ходе проходящего в Баку форума «Азербайджан: Перспективы роста в меняющейся глобальной экономике».

По его словам, Азербайджан сотрудничает с ВБ в том числе по проектам, направленным на восстановление инфраструктуры освобожденных территорий страны, куда относятся в том числе создание возобновляемых источников энергии и переход к зеленой экономике.

Также, министр отметил, Азербайджан сотрудничает с международными организациями в сфере производства водорода.

«Для привлечения в страну частных инвестиций, совместно с государственными ресурсами необходимо разрабатывать новые механизмы и формировать новую среду», — отметил министр, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество с ВБ.