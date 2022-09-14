Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян строит из себя Черчилля, армянское общество придерживается иного мнения.

Ни для кого не секрет, что так называемое миролюбие Пашиняна в отношении Азербайджана, в частности, речь идет о четырех «брюссельских договоренностях», не было встречено на «ура» в Армении. Удивительно, и не поддается логике: Армения, потерпевшая поражение в 44-дневной войне, претендует на роль «победителя», которого не так поняли.

А ведь жертв можно было избежать. Как? Да очень просто. Если бы Запад в лице США и Франции не плясал бы под дудку армянского лобби и вовремя приструнил бы страну–агрессора — Армению…

В 90-ые годы Азербайджан был одинок в своей борьбе, чем и воспользовались силовые центры в лице проармянских сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Но времена меняются, и сегодня реальность разительно отличается от тех лет. Азербайджан развивается.

Нет пресловутого статуса «Нагорного Карабаха», нет МГ ОБСЕ. Но есть больное армянское воображение, нацеленное на бред: «арцах — наш». Наверное, не ошибусь, если скажу, что масштабная провокация была адресована к целевой аудитории. Мол, Пашинян и Ко стоят на страже безопасности своих границ.

Но вот курьез: Армения только на бумаге является независимым государством — субъектом права, на деле же она целиком и полностью находится «под колпаком» ФСБ России. В том числе, и вся пограничная линия Армении.

Возникает резонный вопрос: каким же образом под зорким оком российских спецслужб была совершена армянская провокация?

Вспоминается диалог Воланда с Берлиозом из произведения Булгакова: «Неужели, он сам с собой управился так? Не правильно было бы сказать, что с ним управился кто-то другой».

Я привел этот пример лишь для того, чтобы провести аналогию: Арменией управляет кто-то другой, но никоим образом не Пашинян. Московская Аннушка давно уже разлила подсолнечное масло, и голова Пашиняна-Берлиоза уже на рельсах.

А тем временем в Армении не все спокойно.

Так, родственники погибших в 44-дневной войне военнослужащих, а также поддерживающие их граждане начали собираться у здания парламента Армении с требованием подвергнуть премьер-министра Никола Пашиняна импичменту.

Протестующие провели акцию у здания парламента. Они считают Никола Пашиняна виновником очередной «агрессии» Азербайджана. Они оцепили здание Национального собрания, где днем прошло заседание законодательного органа и был намечен правительственный час.

Но почему никто из протестующих граждан не задается вопросом: а что их дети потеряли в Карабахском регионе? Ведь много лет назад президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил армянским оккупантам: «Если не хотите умирать, убирайтесь с наших земель».

Прошли те время, когда армяне могли безнаказанно чинить произвол на азербайджанской земле. Настало время расплаты

Фарид Теймурханлы