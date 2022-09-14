Семьи воинов, ставших шехидами при пресечении широкомасштабных военных провокаций ВС Армении, всегда будут окружены вниманием и заботой государства, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечено, что по поручению Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, в связи с семьями этих шехидов будут приняты все меры социальной поддержки.

Представители Министерства труда и социальной защиты населения посещают семьи наших военнослужащих-шехидов, и уже начата соответствующая работа по принятию связанных с ними мер социальной защиты.

В целях оказания семьям шехидов соответствующей социальной поддержки местным структурным подразделениям поручено оказать им непосредственную поддержку в оформлении документов.

Эти семьи будут получать страховые и ежемесячные социальные выплаты (ежемесячная пенсия Президента, пенсия, пособие). В то же время, на основании законодательства семьи наших воинов-шехидов будут обеспечены квартирами и частными домами, задействованы в программах активного трудоустройства.

Им также будет предоставлен ряд других привилегий и льгот, предусмотренных для семей шехидов.

Во время встреч членов семей наших шехидов информируют о предоставленных им правах на социальную защиту и социальное обеспечение, привилегиях и льготах.