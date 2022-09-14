Армения не принимала решения закрывать свое воздушное пространство.

Об этом сообщили Sputnik Армения в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

В Комитете не опровергли информацию о том, что самолеты из Турции и Азербайджана обходят воздушное пространство Армении, однако заверили, что это решение авиакомпаний.

Ранее армянское издание сообщало, что самолеты азербайджанской авиакомпании AZAL, летевшие из Баку в Нахчыван, 12 сентября осуществили свои полеты по воздушному пространству Ирана. Позже появилась информация, что турецкие авиакомпании летают через Иран и Грузию.