Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление МИД Индии в связи с напряженностью в регионе.

В ответ на вопрос местных СМИ Лейла Абдуллаева заявила, что в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Республики Индия в связи с недавней напряженностью в регионе неясно, кто конкретным является агрессором.

«Можем комментировать это вопрос в случае, если будет ясно, кто является агрессором в заявлении», — отметил она.