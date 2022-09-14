Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление МИД Индии в связи с напряженностью в регионе.
В ответ на вопрос местных СМИ Лейла Абдуллаева заявила, что в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Республики Индия в связи с недавней напряженностью в регионе неясно, кто конкретным является агрессором.
«Можем комментировать это вопрос в случае, если будет ясно, кто является агрессором в заявлении», — отметил она.
Вчера было слово «агрессор», потом вы или кто не знаю удалили это слово. В этом вся наша проблема, наша пропаганда любит все скрашивать, все подается так, как-будто все на нашей стороне, а потом выясняется, что Госдеп не так описал разговор с Алиевым, эти не так сказали, те не так вякнули. Не надо скрывать и делать из говна конфетку. Говорите, как есть, чтобы потом не было ох-ах эти сволочи, а эти психи. Нужно все описывать так, как было, и реагировать на все это жестко, не по МИДовски. Здесь можно и дипломатично, но жестко ставить всех на место, что наш МИД делать не умеет. Нет у нас там острых на язык с дипломатическим языком.
У нашей «элиты» совковое мышление, мол, устрою своё долбанное чадо в МИД, в крайнем случае будет жопу протирать в офисе, а если дать больше, может и в Лондон попадет, там его заду будет теплее. Вот откуда ноги растут. А работа в МИДе — это тяжелый труд, каждодневный, там должны работать лучшие. Не знаете что имела в виду Индия? Сделайте запрос, уточните, позвоните, потребуйте, выскажите протест, в конце концов, не сидите и не говорите тупо «мы не знаем»…работайте, проявляйте инициативу…это ваш долг и ваша обязанность знать и уметь.