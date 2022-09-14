Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал в соцсетях «обострение армяно-азербайджанского конфликта», сообщает телеграм-канал Minval-LIVE.

Как отметил Стрелков-Гиркин, «кто давно меня читает и слушает — тот знает, что возобновление (рано или поздно) военных действий мной спрогнозировано вскоре после «заморозки» военных действий при посредничестве РФ (и при нажиме Ирана). Армения не выполнила большинство принятых на себя обязательств (что неудивительно, поскольку они наносят прямой ущерб ее суверенитету) и Азербайджан (т.е. Турция) будет «дожимать». Пашиняна до выполнения условий предыдущей капитуляции (дополняя ее — по мере затраченных усилий — дополнительными опциями)».

Как уверен бывший командующий сепаратистами Донбасса, «РФ помешать этому СЕЙЧАС не в состоянии, поскольку «по уши» увязла в военном конфликте на Украине (в Украине — Minval.az), протекающем, вдобавок, крайне неудачно и требующем привлечения всех свободных сил (которых все равно не хватает). Больше никто в т.н. ОДКБ защищать Армению не будет, поскольку: а) не в состоянии, б) не больно-то и хотелось». По мнению Стрелкова-Гиркина, «соответственно, — удастся ли турецко-азербайджанской коалиции окончательно «унасекомить» Армению — зависит почти исключительно от позиции Ирана, точнее от того — будет ли готова армия Ирана вступиться за армян решительно и «в силах тяжких»». Но по данному поводу Стрелков-Гиркин не считает себя «компетентным прогнозировать что-либо».