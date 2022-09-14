14 сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйончу, сообщает Минобороны.

Министр обороны, поприветствовав гостей, сообщил о широкомасштабных провокациях, совершенных подразделениями Вооруженных сил Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

На встрече была подчеркнута важность дальнейшего развития совместного сотрудничества в рамках военного союза с Турцией, а также в военно-образовательной сфере, и подчеркнута важность обмена опытом с Национальным университетом обороны Турции в этом направлении.

Профессор Э.Афйончу в свою очередь, выразив соболезнования в связи с погибшими в результате широкомасштабной провокации, афенсу отметил положительное влияние взаимного обмена опытом в области военного образования на повышение знаний и навыков военнослужащих и отметил, что работа в этой сфере будет продолжена и в дальнейшем.