Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе заседания Европарламента предложила европейцам отправлять счета за энергию в Москву, сообщает ТАСС.

«Счета, которые вы показали нам, — да, как говорят французы, они «невыносимы»», — сказала глава ЕК по-французски.

«Но знаете что? Отправьте эти счета в Москву, вот там их место, там их происхождение», — заявила она в ответ на критику французского евродепутата Манон Обри, продемонстрировавшей возросшие счета за газ и электричество от соотечественников.