На границе Армении и Азербайджана сохраняется напряженность, в связи с чем было принято решение отправить туда миссию Организации Договора о коллективной безопасности.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Газета.ру».

«Вчера было принято решение, что миссия ОДКБ отправится на границу. Они предоставят доклад, который будет рассмотрен», — сказал Песков.

Он уточнил, что решение было принято поздно вечером, формировании миссии и ее отправка на границу займет какое-то время.