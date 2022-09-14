14 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Тойво Клаар выразил обеспокоенность напряженностью, возникшей на государственной границе в ночь с 12 на 13 сентября. В этой связи он указал, что руководство Евросоюза разговаривало по телефону с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана.

Глава государства отметил, что эта масштабная провокация совершена Арменией, и заявил, что вся ответственность лежит непосредственно на политическом и военном руководстве Армении.

Президент подчеркнул, что Азербайджан поддерживает мирную повестку как продолжение дискуссий, состоявшихся в Брюсселе.

Глава государства заявил, что, несмотря на предпринятые Азербайджаном необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности, Армения продолжает нарушать режим прекращения огня.

Ильхам Алиев заявил, что, несмотря на предпринятые Азербайджаном необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности, Армения продолжает нарушать режим прекращения огня.