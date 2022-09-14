Позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Зейлик, Йеллиджа и Юхары Айрым Кельбаджарского района, подвергаются обстрелу с применением пушек Д-30 и Д-20 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа, Ашагы Шорджаи Зеркенд Басаркечарского района.

Как сообщили в Министерстве обороны, несмотря на призывы международного сообщества и достигнутое соглашение о прекращении огня, вооруженные силы Армении продолжают атаки и провокации на приграничных территориях с использованием артиллерии и других тяжелых огневых средств.

«Еще раз заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении. Азербайджанской армией осуществляются локальные ответные меры только против легитимных военных целей. Армянская сторона должна воздержаться от провокационных действий и соблюдать достигнутое соглашение о прекращении огня», — отмечается в сообщении.