На днях распространилось официальное поздравительное письмо депутата Государственной думы, главного армянского лоббиста Константина Затулина, адресованное «правительству» и гражданам «Нагорного Карабаха».

В поздравительном письме Затулин подчеркивает, что все неравнодушные люди России болеют за мир и благополучие в «Нагорном Карабахе».

И тут, как говорится, «Остапа понесло», так как далее Затулин упоминает о «праве на самоопределение людей, взявших в руки оружие». А в конце поздравление искусно приправлено ядом «спецоперации» России в Украине и совершенно неуместной фразой о том, что «Россия надеется на мир, основанный на справедливости», а потому он, Затулин, молится за то, чтобы весь мир признал «Нагорный Карабах».

Отметим, что данное письмо – не первый случай, когда Константин Затулин официально выражает свои «глубинные мысли» в СМИ, отстаивая «право жителей Нагорного Карабаха на самоопределение», даже несмотря на тот факт, то Армения проиграла в 44-дневной войне 2020 года. Год назад он уже бросил камень в тухлую воду, отметив, что «Карабах не может быть самостоятельным и даже не может обладать автономией в составе Азербайджана, и если не добиться справедливого решения, 2020 годом все не закончится».

«На самом деле, это политически неграмотное и ядовитое послание лишний раз наводит на несколько мыслей сразу – либо этот товарищ вышел из состояния глубокой летаргии, либо он тяжело и серьезно болен, причем неизлечимо», — такое мнение высказал Minval.az депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев.

В комментарии изданию Р.Гулиев отметил, что он, его коллеги-депутаты, общественность, в том числе и избиратели, были очень неприятно удивлены, когда узнали, что депутат Госдумы РФ Затулин снова высказал свою убогую «позицию», обратившись с официальным письмом к несуществующему и непризнанному никем (кроме Затулина) квази-правительству.

«Я думаю, что Затулин заснул где-то в районе 90-х прошлого века, а сейчас внезапно пробудился, проспав огромный пласт исторического периода в котором все изменилось. Наверное, Затулин забыл о существовании четырех резолюций ООН, забыл, что есть ряд резолюций европейских структур, что вот уже почти два года как подписано соглашение о капитуляции Армении, и кстати, Путиным в том числе. Есть еще одно предположение по факту этого «послания в гипотетическую реальность», а именно слова песни «Что-то с памятью моей стало». Как-то неймется Затулину, в своем стремлении отработать подачки армянской диаспоры. И он отрабатывает, судя по тому количеству антиазербайджанских заявлений, сделанных им в разное время. Но данное послание вызывает не только презрительную улыбку, но и гнев, причем, не только у граждан Азербайджана, но и у азербайджанцев, живущих за пределами страны, в том числе и в России. Этот человек не думает, что совершает грубую политическую ошибку, неся на гербовом бланке конкретную ахинею. Я бы посоветовал ему обратиться к психиатру, наверняка у него проблемы с психикой, либо с памятью», — возмущается депутат.

Он также посоветовал Затулину посмотреть новости последней недели. Возможно, именно тогда Затулин очень многое поймет, а в частности увидит, что Азербайджан – страна, вернувшая свои законные территории под родное знамя, строит аэропорты на освобожденных землях: «Один уже сдали в эксплуатацию, второй сдается, третий достраивается; мы проложили сотни километров шоссейных дорог, провели линии электропередач, внедрили проекты по инфраструктуре, газификации и водоснабжению, переселяем людей на деоккупированные территории».

Но Затулин, кажется, ничего этого не видит, не знает и не замечает.

«Я сожалею, что у него такие серьезные проблемы. Или ему дороже армянский коньяк, которым его заливают представители армянской диаспоры по самые гланды? Конкретно ангажированный тип, к которому применимы любые прилагательные, скажем, ненормального состояния. Он приводит к тому, что возникают какие-то понимания со стороны граждан других стран, и этим он вызывает к себе ненависть людей, знающих правду. Считаю, что у Затулина два варианта – либо пересмотреть свои взгляды и принять реальную ситуацию, либо обратиться к психиатру», — резюмирует Р. Гулиев.

Яна Мадатова