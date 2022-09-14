Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что 14 сентября отправляется в Украину для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По ее словам, ЕС планирует дать Украине возможность максимально использовать свой потенциал и обеспечить беспрепятственный доступ к единому рынку.

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз включит Украину в европейскую зону роуминга.

«Я еду сегодня в Киев, чтобы обсудить все это с президентом», — сказала она.

По ее словам, президент РФ Владимир Путин потерпит неудачу, Европа восторжествует, а санкции ЕС против России останутся в силе, пока ее экономика не «будет разорвана».