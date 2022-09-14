Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым призвал его вернуться к соблюдению режима прекращения огня между Баку и Ереваном, сообщили во вторник в администрации французского лидера.

«Макрон подчеркнул необходимость вернуться к соблюдению режима прекращения огня», — приводит заявление Елисейского дворца агентство Agence France Press.

Что сказать? Данное заявление вызывает лишь недоумение и презрение, но никак не желание прислушаться к нему. И кто говорит о мире? Глава страны, погрязшей в крови более чем миллиона мусульман Африки, страны, чьи военные преступления до сих пор остались безнаказанными. Уж кому-кому, а Макрону не к лицу изображать из себя поборника мира.

На самом деле армянам можно только посочувствовать. Не повезло им с союзниками. Не умеют они правильно выбирать. Впрочем, удивляться не стоит, не зря же говорят: «покажи мне своего друга, и я скажу, кто ты». Они стоят друг друга.

С Макроном постоянно происходят метаморфозы, он всегда отличался неадекватностью и шатаниями в тех или иных политических процессах. Глава Франции, известный своей антиазербайджанской риторикой и любовью к Армении, периодически делал заявления в пользу Азербайджана.

Напомним, что после окончания войны, 22 ноября Эммануэль Макрон в своем Instagram написал: «Согласно международному праву, Нагорный Карабах и другие прилегающие к нему районы считаются территориями Азербайджана. Поэтому нельзя допускать вмешательства в дела суверенного государства без его желания».

Конечно же, это было вынужденное заявление, сделанное под давлением политического окружения. Да и вообще, Франция уже давно потеряла авторитет на международной арене, особенно на фоне заигрывания с Россией.

И на этот раз Макрон потерял ощущение реальности, и слишком много на себя взял. Заявление Макрона означает не что иное, как попытка обвинить Азербайджан в нарушении достигнутых договоренностей, тогда как именно Армения не оставляет попыток сорвать переговорный процесс, совершая военные провокации против Азербайджана.

Непонятно, что ожидал услышать Макрон в ответ на свой глупый призыв. Наверняка ответ Ильхама Алиева сконфузил его. Азербайджану оправдываться не в чем и не перед кем. Тем более, не перед Францией.

А главе Франции посоветовать можно только одно: Эммануэль Макрон, не суйте свой нос не в свои дела. У вас полно своих проблем, которые уже давно ждут своего решения. Сначала верните свой авторитет среди французского народа, а уж только потом защищайте убогих и полоумных, Джимми! А вообще, товарищ, вы из какой группы? Ну, вот и идите туда, и не мешайте работать!

А так, мы все пониманием, надо же как-то отрабатывать подарки и подношения армянского лобби. И да, не забудьте отчитаться перед ними о звонке Ильхаму Алиеву.

Рамелла Ибрагимхалилова