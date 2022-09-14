Москва рассчитывает, что на следующем заседании рабочей группы Россия-Азербайджан-Армения удастся выйти на пакетную договоренность по строительству дорог с акцентом на запуск железнодорожного и автомобильного сообщения между Азербайджаном и Арменией с возможным выходом на соседние страны, заявили РИА Новости в МИД России.

А новая дорога по Лачинскому коридору начнет работать с 1 апреля, рассказал директор 4-го департамента стран СНГ Гончар. По его словам, с 30 августа движение идет по временному маршруту в объезд Лачина.

«Ключевое значение имеет то, что режим функционирования Лачинского коридора не изменится. Российские миротворцы передислоцировались на временную дорогу, а к 1 апреля 2023 года – перейдут на новый маршрут», — сказал собеседник.