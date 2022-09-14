Долгосрочный мир на Южном Кавказе возможен лишь при наличии искреннего подхода Еревана к сотрудничеству и стабильности в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя в среду в Анкаре последний виток эскалации на границе Армении и Азербайджана, передает «Анадолу»

По его словам, последние события на армяно-азербайджанской границе демонстрируют хрупкость стабильности в регионе.

Чавушоглу напомнил, что Ереван долгое время игнорировал мирные инициативы Баку, продолжая провокации в регионе. «Баку, естественно, не может оставлять провокационные действия Армении без ответа»,- констатировал турецкий министр.

В качестве примера, Чавушоглу привлек внимание к ситуации в районе города Лачин, который в конце августа перешел под контроль Азербайджана.

«Даже при выходе из Лачинского района армяне не переставали минировать территории, что демонстрирует неискренность армянской стороны», — подчеркнул он.