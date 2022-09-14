Посол МИД России по особым поручениям Игорь Ховаев посетит Азербайджан и Армению для работы над мирным договором.

Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар, передает РИА Новости.

«Тема подготовки мирного договора занимает важное место в наших усилиях по содействию армяно-азербайджанской нормализации. Востребованность соответствующей российской помощи нам подтвердили и в Баку, и в Ереване. Разумеется, для нас это не вопрос саморекламы, а огромная ответственность», — сказал дипломат.