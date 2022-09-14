Армения готова стать транзитером туркменского газа и электроэнергии через инфраструктуру Ирана.

Об этом сообщила в среду газета «Нейтральный Туркменистан» по итогам прошедшего накануне в Ашхабаде заседания Межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Говоря о перспективах взаимодействия в области топливно-энергетического комплекса Акоп Варданян, заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Республики Армения, выразил готовность своей страны стать транзитером туркменского газа и электроэнергии через инфраструктуру Исламской Республики Иран», — отмечает газета.

По данным издания, в ходе мероприятия начальник департамента международного сотрудничества Министерства экономики Армении Армен Айвазян также отметил, что страна является членом Евразийского экономического союза и имеет соглашения о свободной торговле со странами Европы, Азии, а также с Канадой и США. В связи с этим он призвал туркменские компании воспользоваться этими преференциями для увеличения взаимного товарооборота и расширения экспортно-импортной номенклатуры.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Айвазян считает перспективным создание в регионах Туркменистана и Армении совместных предприятий по заготовке, упаковке, хранению фруктов и овощей с последующим экспортом в разные страны, а также по переработке продукции АПК и производству овощных и фруктовых консервов.