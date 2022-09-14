Глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода выступил с призывом к скорейшему урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе дипломатическим путем.

Об этом он сказал на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает национальное информагентство Ховар.

Расулзода выразил обеспокоенность таджикской стороны по поводу обострения между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что «важно не допустить дальнейшего обострения ситуации и как можно скорее вернуть пути решения проблем в политическое и дипломатическое русло».

Глава таджикского кабмина выразил уверенность, что единственным способом обеспечения мира и стабильности в регионе является эффективное использование средств диалога на основе принятых документов.