В Баку на Второй Аллее почетного захоронения похоронили военнослужащего Сабухи Ахмедова, погибшего в результате провокации армянской стороны. С.Ахмедов вырос в детском доме «Сос».

В церемонии приняли участие представители общественности, сотни простых граждан.

Брат шехида Сабухи Ахмедова Сянан Ахмедов рассказал, как утром он позвонил брату, но ответил другой человек, который сказал, что брат отомщен».

Он отметил, что они потеряли родителей в младенчестве и выросли в детской деревне SOS (международная благотворительная организация по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей):

«Он был прапорщиком. Отправляясь на службу всегда говорил мне, что я буду им гордиться. Он всегда держал свое слово. Три дня назад он позвонил мне, сказал, что с вражеской стороны производится стрельба. На следующее утро мы поговорили. Вчера же мой брат стал шехидом. Я горжусь своим братом, как тяжело для меня не было бы терять его».