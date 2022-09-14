Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Багдад Амреев выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью военнослужащих в ходе столкновения на границе с Арменией, сообщила пресс-служба ОТГ.

Амреев выразил серьезную обеспокоенность и осудил военную провокацию ВС Армении на границе с Азербайджаном.

В заявлении генсек ОТГ отметил важность нормализации и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Амреев вновь выразил поддержку территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана и призвал Армению соблюдать текущие договоренности.

«Секретариат Организации выражает соболезнования семьям шехидов, братскому народу и правительству Азербайджана и желает скорейшего выздоровления раненым», — отметил он.