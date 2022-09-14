13 сентября 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Согласно информации МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов рассказал своему коллеге, что Армения не выполнила взятые на себя в постконфликтный период обязательства, прибегла к военно-политическим провокациям, вопреки трехсторонним заявлениям и договоренностям.

В результате широкомасштабной военной агрессии погибло большое количество наших военнослужащих. Байрамов отметил, что армянские воинские части не были полностью выведены с территории Азербайджана.

Катрин Колонна выразила глубокую обеспокоена напряженностью в регионе, заявив, что важно продолжать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и решать проблемы на политико-дипломатическом уровне.

Стороны также обменялись другими темами, представляющими взаимный интерес.