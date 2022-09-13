США обсуждают возможность ввода санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Тайвань в настоящее время работает над тем, чтобы подобное решение принял и Евросоюз. Рассмотрение вопроса Соединенными Штатами и ЕС находится на ранней стадии, отмечает агентство.

В обоих случаях речь идет об ограничении торговли с Китаем и инвестиций в его экономику. Так, санкции могут затронуть сферу технологий, например компьютерные чипы и телекоммуникационное оборудование.