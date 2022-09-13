Власти США считают, что конфликт между Азербайджаном и Арменией не имеет военного решения, Вашингтон взаимодействует с Баку и Ереваном. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы по-прежнему глубоко озабочены сообщениями о продолжении атак вдоль границы, в том числе об обстрелах и значительном ущербе для гражданской инфраструктуры. Мы активно взаимодействуем с властями Армении и Азербайджана, чтобы понять, что мы можем сделать для прекращения насилия», — сказал он. По словам Кирби, «следует снова заявить, что нет военного решения данного конфликта».

«Мы призываем власти воздержаться от любых дальнейших военных действий. Мы также призываем обе страны восстановить прямые каналы связи — дипломатические и военные — и вновь подтвердить приверженность дипломатическому процессу для преодоления кризиса», — добавил Кирби.