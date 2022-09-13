Желаем упокоения душ героическим воинам Азербайджанской армии, павшим в боях на линии азербайджано-армянской границы и скорейшего выздоровления раненым. Выражаем соболезнования и желаем терпения братскому народу Азербайджана.

Армения должна полностью отказаться от своей провокационной и агрессивной позиции, занимаемой годами, и принять протянутую ей руку мира. Турция всегда рядом с нашими братьями и всегда будем с ними.

Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции в соцсети «Твиттер».