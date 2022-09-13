Организация тюркских государств (ОТГ) осудила военную провокацию Армении на границе с Азербайджаном. Заявление в связи с этим распространено секретариатом генсека Организации.

В заявлении выражается серьезная озабоченность, а также осуждается военная провокация Вооруженных сил Армении вдоль государственной границы с Азербайджаном.

ОТГ подтверждает свою приверженность принципам и нормам международного права и напоминает о важности процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

«ОТГ вновь заявляет о своей поддержке территориальной целостности Азербайджана и нерушимости его международно признанных границ, призывает Армению соблюдать действующие соглашения, достигнутые между двумя странами», — сказано в заявлении.